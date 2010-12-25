Королевская видит два источника финансирования пенсионной реформы

Правительственный проект пенсионной реформы – это очередная манипуляция власти для продвижения антисоциальных законов. Об этом УНИАН заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на брифинге в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению главы комитета, презентуя пенсионную реформу, власть предлагает очередной социальный эксперимент. «Никакой реформы в данном документе не содержится. Если бы обществу предложили переход от солидарной системы пенсионного обеспечения к накопительной, предложили механизм, при котором работающие люди накапливали бы на своих пенсионных счетах деньги на старость, предложили европейскую систему, благодаря которой люди, выходя на пенсию, наслаждаются жизнью и путешествуют по всему миру, то мы бы такую реформу поддержали бы», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что пенсионная реформа – это очередная манипуляция власти для продвижения антисоциальных законов, которые ухудшают уровень жизни людей.

«Остается загадкой, за какие грехи наших женщин вице-премьер Сергей ТИГИПКО накануне Нового года решил так жестоко с ними поступить. За что наших женщин пытаются заставить покрывать дефицит бюджета, дефицит Пенсионного фонда, ничего взамен не обещая? – спрашивает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - После этой псевдореформы женщины будут вынуждены работать на 5 лет больше и будут ограничены в получении социальных гарантий со стороны государства. Кроме того, этот антисоциальный закон негативно повлияет на уровень жизни ветеранов и инвалидов, на самые социально незащищенные слои населения».

Глава Комитета Верховной Рады считает, что власть не сделала выводов после «предпринимательского Майдана», после провала всех экономических реформ, анонсированных в 2010 году, и вновь предлагает парламенту сырой, неподготовленный документ.

При этом оппозиция подготовила свои предложения по пенсионной реформе. «Для того чтобы изменить уровень пенсионного обеспечения наших граждан, необходимо перейти на накопительную систему пенсионного обеспечения. Чтобы перейти на эту систему необходимо дополнительное финансирование, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Мы предлагаем использовать два источника. Первый – это детенизация зарплат. Второй – это использование заемных денег не на проедание, не на содержание власти, а направить их на формирование пенсионных гарантий. Это позволит за 5-7 лет полностью перестроить систему пенсионного обеспечения и гарантировать украинским гражданам достойную старость. Именно это и должно стать основной задачей пенсионной реформы».