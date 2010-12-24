Пшонка уверяет, что в Украину вернут «все вывезенные деньги»

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заверяет, что все деньги, которые были вывезены из Украины, будут возвращены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Все деньги, вывезенные из Украины, забранные у государства, будут возвращены в бюджет. С легкостью они забрали, но, хоть и тяжело, мы их найдем. Каждому будут иски, и все будут отвечать», - сказал В.ПШОНКА, прибавив при этом, что он также обращается к сегодняшним должностным лицам, что в случае, если также с легкостью они будут относиться к бюджетным средствам, то “будут допрошены следователями и будут сидеть в СИЗО”.

«Для нас нет значения – из новой они власти или из старой», - сказал В.ПШОНКА.