Азаров: мы очень много говорим про выборы, а на основании каких списков...

Кабинет Министров Украины предлагает выделить 127 млн. грн. на создание Государственного реестра избирателей. Это предусмотрено проектом изменений в Государственный бюджет на 2007 год, одобренным сегодня на заседании правительства, сообщил на брифинге первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

«А то мы очень много говорим о выборах, а на основании каких списков по учету избирателей мы собираемся проводить выборы? Мы знаем о том, что отклонения неоднократно составляли миллионы голосов, миллионы избирателей», - цитирует Н.АЗАРОВА сайт Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, в целом, в проекте изменений предлагается зафиксировать увеличение доходов Госбюджета-2007 на 5 млрд. грн. Помимо 127 млн. грн. на создание реестра избирателей, предлагается направить 4 млрд. 200 млн. грн. на внедрение второго этапа Единой тарифной сетки, а 201 млн. грн. - на доплаты за звания в сфере образования.

Министр финансов подчеркнул, что законопроект будет передан в парламент уже сегодня, третьего мая, а завтра он выступит с соответствующим докладом в Верховной Раде.