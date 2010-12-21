МИД повыгоняет лишних дипломатов «максимально безболезненно»?

Министерство иностранных дел Украины готово провести сокращение своих сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед всеми органами государственной власти провести сокращение своих сотрудников приблизительно на 30%.

«Безусловно, что это сокращение не может обойти стороной МИД, оно не может обойти стороной наши заграничные учреждения», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, есть определенные ресурсы, каким образом провести эту работу максимально безболезненно для людей. «Есть страны, где будет очень тщательным образом оценено, насколько то количество дипломатов, которое там есть, действительно необходимо», - добавил он.