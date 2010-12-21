Кравчук: из этого парламента уже ничего не выйдет. Они ощутили вкус крови

Президент Украины Леонид КРАВЧУК высказывается за роспуск парламента из-за драки, которая произошла на прошлой неделе в стенах Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время интернет-конференции.

"Это уже система драк… Я бы этот парламент распустил. Из этого парламента уже ничего не выйдет. Они почувствовали вкус крови", - отметил Л.КРАВЧУК.

"Я знаю из опыта многих стран, что пинками часто обмениваются в парламенте. Но это совсем другое… У нас это была не толчея, а драка мясников, доведенных кем-то до экзальтированного состояния. Каждая фракция имеет право на блокирования в рамках закона. Кстати, Партия регионов в свое время более месяца блокировала парламент. И никто никого не убивал", - отметил Л.КРАВЧУК.

Также он высказался за серьезное обновление окружения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«ЯНУКОВИЧ должен серьезно обновить свою команду. Обязательно... Какой бы ни была программа, какие бы ни были реформы, пока не будет команды, способной их выполнить, поверьте - ничего не выйдет», - считает экс-Президент.

В качестве примера непрофессионализма Л.КРАВЧУК напомнил о подготовке и принятии Налогового кодекса, когда людям пришлось выходить на акции протеста, чтобы добиться защиты своих прав. «Люди, которые берутся уже механизмы создавать для реформ, они неспособны, они необразованы, они не имеют ни профессиональной, ни политической, ни моральной культуры, и они опасны для Украины. С такими людьми реформы не проведешь», - сказал он.

"Я могу сказать в интересах действующего Президента одну фразу – он первый начал реформы. Я не говорю, что эти реформы уже дали результаты. Он набрался воли, мужества, силы начать реформы, сделать первые шаги. Если будут контроль и команда, которая будет выполнять законы, а эта камарилья, которая окружает, не будет увлекаться: «мы уже «взяли Бога за бороду», как они это сейчас делают, то, может, что-то из этого выйдет. Хотелось бы, чтобы вышло. В конце концов, без реформ Украина будет и дальше топтаться далеко-далеко внизу", - отметил Л.КРАВЧУК.