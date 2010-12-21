У Балоги уже подготовили чернобыльские тропки для туристов

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины заканчивает подготовку к регулярному приему туристов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор государственного предприятия «Чернобыльинтеринформ» Оксана НОР сообщила на пресс-конференции.

По ее словам, на сегодняшний день уже проведены все необходимы исследования, сделанные радиологические замеры на территории зоны отчуждения. Учитывая результаты этих исследований, МЧС разработало ряд маршрутов для регулярного приема туристов в зоне отчуждения.

По словам О.НОР, следующий этап подготовки к принятию туристов будет заключаться в подписании договоров с туристическими компаниями, которые готовы будут возить туристов на территорию ЧАЭС. Она отметила, что критериями отбора таких компаний будет их авторитет, а также возможность предоставить качественные туристические услуги по низким ценам.

Отвечая на вопросы журналистов, которой может быть цена турмаршрута в зону отчуждения, директор «Чернобыльинтеринформа» сказала, что окончательная цена еще не определена, однако она несущественно будет отличаться у разных фирм.

О.НОР также сообщила, что разработанные туристические маршруты будут включать посещение города Чернобыль, где сейчас проживает часть работников ЧАЭС, покинутого города Припять, а также самой ЧАЭС. Она отметила, что перед посещением зоны отчуждения каждый турист получит необходимый инструктаж, ему расскажут о правилах поведения и безопасности в зоне. Она добавила, что по желанию туристам может быть предоставлена дополнительная защитная одежда.

В свою очередь, директор Департамента здравоохранения и медикобиологической защиты МЧС Петр ВОЛЯНСКИЙ сообщил, что все разработанные маршруты в зону отчуждения разрабатывались и согласовывались с Министерством здравоохранения. По его словам, на сегодняшний день специалисты отмечают, что без риска для здоровья в сертифицированных местах зоны отчуждения каждый человек может находиться до пяти суток.

В то же время начальник Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения Дмитрий БОБРО сказал, что каждый человек перед посещением зоны должен понимать, что это его выбор и поэтому должен строго придерживаться всех правил безопасности. Он повторил, что с этими правилами ознакомят каждого туриста перед началом посещения зоны, а тот, в свою очередь, своей подписью должен засвидетельствовать, что ознакомился и будет придерживаться этих правил.

Д.БОБРО добавил, что туристические маршруты разработаны таким образом, что они не проходят потенциально опасными местами в зоне.

Отвечая на вопросы журналистов, директор «Чернобыльинтеринформа» О.НОР отметила, что перед началом регулярного посещения туристами зоны отчуждения планируется провести рекламную кампанию. Вместе с тем она заметила, что зона отчуждения - это необычный туристический объект, он не является местом для каких-то развлечений. Поэтому, по словам О.НОР, реклама таких туристических туров будет сводиться к информационной кампании о самой аварии на ЧАЭС, о зоне отчуждения. Она напомнила, что в 2011 году исполняется 25 лет с момента аварии на ЧАЭС, и в связи с этим также будет проведена широкая информационная кампания.