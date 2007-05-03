В УНИАН пройдет пресс-конференция, посвященная межнациональным столкновениям

10:30 - Пресс-конференция представителей территориальной общины Подольского района города Киева о попытке противозаконной застройки сквера площади «Красная Пресня» на Подоле (ул.Константиновская, 28). 5 мая 2007 года истекает срок, предоставленный общиной Подола в ультимативном порядке властям для демонтажа псевдокультового сооружения, которое было установлено представителями армянской церкви ночью 22 апреля 2007 года. Участники пресс-конференции предоставят информацию о деятельности городских властей, которая провоцирует масштабные межнациональные столкновения (улица Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.