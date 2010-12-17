Наливайченко увидел в словах Путина «возобновление риторики Сталина»

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает российскую власть пойти навстречу научным работникам и открыть для исторических исследований государственные архивы Российской Федерации времен Второй мировой войны.

Как подчеркивается в переданном агентству УНИАН заявлении В.НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу высказывания российского премьер-министра Владимира ПУТИНА о том, что именно за счет Российской Федерации эта война выиграна, “Во Второй мировой войне победили простые солдаты, ополченцы, матери и дети войны независимо от национальности. Они на линии огня, в тылу и на оккупированных территориях большой кровью и потом одержали победу над нацизмом”.

«Неморально сравнивать пролитую на войне кровь и разделять солдат советской армии по национальности. Общество не должно поддаваться на такие провокации, даже если их озвучивают политики наивысшего ранга», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заметил, что “подобные заявления представителей российской власти похожи на возобновление риторики Сталина с ее делением на народы-победители и народы-предатели. Именно такие заявления и создают благоприятную идеологическую почву для распространения ксенофобии и межнациональных конфликтов, взрыв которых сегодня наблюдаем в Москве”.

“Историю ХХ века не нужно идеологизировать в духе сталинских времен. Напротив, пора дать возможность профессиональным историкам разных стран свободно исследовать прошлое на основании исторических документов”, - отметил председатель политсовета партии.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал российскую власть открыть для исторических исследований государственные архивы времен Второй мировой войны. «Это позволит открыть более полную картину относительно ответственных за начало этой наибольшей в ХХ веке войны, которая принесла смерть и страдания для миллионов людей на всем земном шаре», - заметил он.