В Европарламенте говорят, что Янукович не понял месидж

Депутат Европарламента Эльмар БРОК (группа народных партий, Германия) шокирован действиями украинской власти против оппозиции и ее лидера.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом депутат заявил журналистам 16 декабря, комментируя решение Генеральной прокуратуры Украины открыть уголовное дело против Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я шокирован процедурой – выдвигать обвинения для того, чтобы ослабить оппозицию, и это за день до того, как лидер оппозиции планировала встретиться с лидерами ЕС на саммите. Я считаю, это невероятно», - сказал Э.БРОК.

«И это показывает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не понял месидж, который был послан сразу после местных выборов, что такие односторонние действия против оппозиции недопустимы и не соответствуют правилам демократии», - добавил депутат.

Он выразил убежденность в политическом характере обвинения против Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что сейчас в Украине преследуют только оппозиционных политиков.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола. При этом прокуратура решила применить к Ю.ТИМОШЕНКО ограничительные меры в виде подписки о невыезде, которую не удалось получить в связи с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО пришла на допрос в Генпрокуратуру без адвоката. В тот же день экс-премьеру вручили повестку на 20 декабря.