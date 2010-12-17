НУ-НС требует отставки Литвина

Фракция НУ-НС требует отставки председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА за те события, которые вчера произошли в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом из трибуны ВР заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, вчера представители фракции Партии регионов жестоко избили депутатов от оппозиции. «Такие действия нельзя оправдать ничем. К сожалению, такие действия со стороны власти уже стали тенденцией», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Он напомнил, что такие именно действия были предприняты и по отношению к депутатам фракции НУ-НС во время ратификации Харьковских соглашений.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что вчерашним событиям должна быть дана жесткая оценка со стороны Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Николая АЗАРОВА и председателя Верховной Рады Украины В.ЛИТВИНА, а виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности.

По убеждению Н.МАРТЫНЕНКО, на руководстве государства также лежит ответственность за вчерашние события. «За совершение преступления мы требуем отставки председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА», - сказал он.