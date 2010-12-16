Двое из пяти госпитализированных депутатов БЮТ в тяжелом состоянии

В результате столкновения в Верховной Раде пострадали пять народных депутатов из фракции "БЮТ-Батьківщина".

Об этом в эфире “5-го канала” по телефону сообщил народный депутат от "БЮТ-Батьківщины" Владимир БОНДАРЕНКО.

По его словам, во время драки, кроме него, пострадали депутаты Михаил ВОЛЫНЕЦ, Василий КРАВЧУК, Юрий ГНАТКЕВИЧ и Евгений СУСЛОВ.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что в данное время все они находятся в больнице, двое – в очень тяжелом состоянии. При этом он не уточнил, кто именно из депутатов серьезно травмирован.

Народный депутат также подчеркнул, что до этого дня в ВР не было такой жестокой драки.

"Сегодня мы увидели, что “регионалы” способны даже на убийства", - сказал В.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат также отметил, что в столкновении возле президиума принимали участие, по меньшей мере, 100 депутатов от Партии регионов. При этом он не исключил, что это происходило и не без помощи сотрудников Государственной службы охраны.

"Это была спланирована акция, потому что все случилось молниеносно", - добавил В.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, около 19.20 в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцями”, которые с утра блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Депутаты от ПР ворвались в президиум, подрались с депутатами от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Нескольких депутатов от оппозиции забрала “скорая помощь”.

Другие оппозиционеры покинули парламент, а «регионалы» решили дежурить в зале всю ночь.