Бютовца Кравчука на носилках вынесли из сессионного зала парламента
20:03, 16 декабря 2010Политика
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Несколько врачей осматривают депутатов
Народного депутата Украины Василия КРАВЧУКА (фракция «БЮТ-Батькивщина») на носилках вынесли из сессионного зала парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, по некоторым данным, он также получил креслом удар по голове.
Ранее были госпитализированы Михаил ВОЛЫНЕЦ, которому разбили голову креслом, и Владимир БОНДАРЕНКО, у которого, по одним данным - сломана рука, по другим – подозрение на перелом.
Депутаты из фракций Партии регионов и «БЮТ-Батькивщина» остаются в сессионном зале.
Несколько врачей “скорой помощи” осматривают «бютовцев».
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