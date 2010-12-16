Бютовца Кравчука на носилках вынесли из сессионного зала парламента

Народного депутата Украины Василия КРАВЧУКА (фракция «БЮТ-Батькивщина») на носилках вынесли из сессионного зала парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, по некоторым данным, он также получил креслом удар по голове.

Ранее были госпитализированы Михаил ВОЛЫНЕЦ, которому разбили голову креслом, и Владимир БОНДАРЕНКО, у которого, по одним данным - сломана рука, по другим – подозрение на перелом.

Депутаты из фракций Партии регионов и «БЮТ-Батькивщина» остаются в сессионном зале.

Несколько врачей “скорой помощи” осматривают «бютовцев».