Конституционный Суд стал ”субъектом политического рейдерства”

Народный депутат, член “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает правильным решение Президента Украины уволить Валерия ПШЕНИЧНОГО с должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, так Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ прокомментировал вчерашний Указ Главы государства по увольнению В.ПШЕНИЧНОГО.

”Это шаг Президента в направлении установления законности в системе Конституционного Суда, где, к большому сожалению, распространились те процессы, которые в последнее время были характерны для судов общей юрисдикции в их низовом звене”, - отметил депутат-“нашоукраинец”.

По его мнению, Конституционный Суд стал “субъектом осуществления политического рейдерства, действуя методами, очень далекими от конституционных и законных”.

“Поэтому в этой ситуации решение было правильным”, - подчеркнул Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Реагируя на заявление коалиции о представлении в КС относительно конституционности указа Президента, народный депутат выразил убеждение, что “они здесь никаких шансов на успех не имеют, поскольку в Конституции четко записано, что освобождает тот, кто назначил”.

“КС не может определиться по конкретным основаниям этого дела, поскольку это суд не общей юрисдикции, и надеюсь, что наконец-то в этом процессе, даже если КС откроет внедрение, уже не будет принимать участия господин ПШЕНИЧНЫЙ, поскольку Указ Президента действующий, если КС берет его к рассмотрению”, - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 369/2007 от 30 апреля “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” уволил В.ПШЕНИЧНОГО с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.