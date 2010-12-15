Против Тимошенко возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после допроса в Главном управлении Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Террор против оппозиции продолжается – системный, согласованный, и самое главное – не обращая внимание на любой закон или Конституцию. Только что у следователя я выяснила, что против меня лично возбуждено уголовное дело как раз за то, что якобы экологические деньги были в кризис направлены на пенсии, что я сделала большое преступление, что я людям заплатила пенсии во время кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также сообщила, что следователь во время допроса попробовал применить к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде. «Без адвоката они не имели права предпринимать абсолютно никаких следователей действий, но они что-то там делали, хотели предъявить мне обвинение, хотели предъявить подписку о невыезде, но без адвоката они этого не имеют права делать», - отметила она.

«ЯНУКОВИЧ переступил границу, за которой ему уже придется отвечать за каждую репрессию, которую он предпринимает против оппозиции, и за то, что он делает сегодня против всех граждан Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.