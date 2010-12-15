Янукович сегодня - в Латвии
09:15, 15 декабря 2010Политика
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Программа визита предусматривает ряд встреч
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с официальным визитом в Латвийской Республике.
Как сообщает пресс-служба Президента, программа визита предусматривает встречу В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Латвийской Республики, председателем Сейма и премьер-министром Латвии.
Запланировано также подписание двусторонних документов.
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