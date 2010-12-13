СБУ просят объяснить причины вызова журналиста Баранова

Киевский независимый медиа-профсоюз обратился к председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ с просьбой объяснить причины, на основании которых в СБУ был вызван заместитель главного редактора интернет-издания "Фраза" Кирилл БАРАНОВ на допрос, который длился на протяжении почти восьми часов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза.

"Такие действия ваших сотрудников формально законны, но могут трактоваться как попытки психологического давления на журналиста, что является нарушением закона", - пишет председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ.

Автор письма также напомнил, что 26 июня нынешнего года обратился к В.ХОРОШКОВСКОМУ с письмом, в котором просил объяснить правомерность неофициальных бесед работников СБУ с репортером газеты "Коммерсантъ" Артемом СКОРОПАДСКИМ, во время которых журналисту давали советы относительно освещения тех или других тем. Ответы от председателя СБУ КНМП так и не получил.