Янукович попросил «по-хорошему» сократить бюрократов в местной власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время начнется второй этап административной реформы, который будет заключаться в оптимизации местных органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит сейчас в Киеве.

«Реформирование центральных органов власти – это только первый шаг в рамках реформы государственной власти. Актуально – изменения в системе всей исполнительной власти, существенное сокращение чиновников, представляющих центральные органы власти на местах, и одновременное усиление роли и увеличения полномочий органов местного самоуправления, но не за счет численности, а за счет качества», - сказал глава государства.

Он проинформировал, что в ближайшее время в Украине будет завершено реформирование государственной службы и начнется второй этап админреформы, связанный с оптимизацией власти на местах.

При этом Президент отметил, что берет под свой личный контроль процесс реализации админреформы и требует личной ответственности за ее проведение всех руководителей.

«Борьба с бюрократией, снижение уровня коррупции, повышение эффективности государственной власти – эти задачи я считаю приоритетными в 2011 году», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он не допустит, чтобы «произвол и личные интересы чиновников, находящихся на иждивении налогоплательщиков, помешали проведению этих изменений».

«Реформа органов государственной власти – это не косметика в структуре Кабинета министров. Это системные изменения, цель которых – превратить государство в эффективный аппарат, который предоставляет качественные услуги. А также, что главнее всего, создать такой аппарат, подточенный на реформы и модернизацию», - также заявил глава государства.

Обращаясь к присутствующим, в частности руководителям местных органов власти, Президент «по-хорошему» попросил их сократить бюрократический аппарат органов власти, которые они возглавляют. «Бюрократия с ее консерватизмом, коррумпированностью, с хищническим отношением к людям, стала объектом для превращений. Чиновники сконцентрированы только на создании новых контролирующих полномочий. Количество чиновников и стоимость их содержания для налогоплательщиков постоянно растет. Уровень их компетентности постоянно снижается. И это прямо влияет на скорость проведения реформ, как это было в случае с принятием Налогового кодекса», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что на протяжении последних пяти лет количество чиновников в Украине увеличилось на почти 30 тысяч.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30%, и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не менее чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 лиц.