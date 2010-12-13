Попов приготовил киевлянам такой праздник, что и сам пропустить не сможет
12:32, 13 декабря 2010Политика
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Где глава КГГА встретит Новый год
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен встретить Новый год на Майдане Незалежности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в мэрии.
«Я хотел бы встретить Новый год на Майдане Незалежности вместе с киевлянами. Знаете, когда столько времени и усилий вся наша команда делает для того, чтобы подготовить этот праздник, то не быть его участником именно на Майдане – это было бы просто нелогично», - сказал А.ПОПОВ.
«Поэтому, безусловно, Новогоднюю ночь я хотел бы встретить на Майдане Незалежности», - сказал председатель КГГА.
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