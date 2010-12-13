Попов приготовил киевлянам такой праздник, что и сам пропустить не сможет

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен встретить Новый год на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в мэрии.

«Я хотел бы встретить Новый год на Майдане Незалежности вместе с киевлянами. Знаете, когда столько времени и усилий вся наша команда делает для того, чтобы подготовить этот праздник, то не быть его участником именно на Майдане – это было бы просто нелогично», - сказал А.ПОПОВ.

«Поэтому, безусловно, Новогоднюю ночь я хотел бы встретить на Майдане Незалежности», - сказал председатель КГГА.