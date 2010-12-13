Тимошенко разработала бюджет с предвыборными обещаниями Януковича

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО называет проект государственного бюджета на 2011 год одним из самых худших бюджетов за последние годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, завтра в Верховной Раде состоится расширенное заседание Совета оппозиции по вопросам бюджета с участием руководителей комитетов и их заместителей, которые представляют оппозицию.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поданный проект бюджета является крайне непрофессиональным, а его макропоказатели не отвечают реальной экономической ситуации.

«Это страшный бюджет, такого еще никогда не было во времена независимости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, нонсенсом является тот факт, что бюджет принимается без программы социально-экономического развития, без основ денежно-кредитной политики.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что представители оппозиции подадут к проекту госбюджета свои профессиональные предложения.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, ее фракция будет настаивать на принятии нового закона о социальных стандартах, который разработала ее политическая сила.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот законопроект разработан с учетом всех предвыборных обещаний Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.