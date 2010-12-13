Коммунист увидел, как «регионалы» развращают молодежь

Студентов принуждают целыми факультетами вступать в Партию регионов.

Об этом заявил депутат от КПУ Леонид Грач, сообщает его пресс-служба.

Коммунист считает, что власти развращать молодежь.

"Сгоняют в аудитории студентов и принуждают целыми факультетами вступать в Партию регионов. Билет регионала становится пропуском в жизнь", - заявил Грач.

"Перед выборами в эту партию записывались предприниматели, боявшиеся проблем с бизнесом. Теперь эта же участь постигла студентов, которые тоже не хотят себе проблем, ведь впереди экзамены, сессии, защита диплома", - сообщил он о ситуации в Крыму.

Коммунист добавил, что "тотальные фальсификации выборов происходили не просто на глазах у молодежи, но и с вовлечением в эти деяния самих молодых людей".

"Именно их, вчера только получивших паспорта, регионалы принудили с помощью подкупа предать свою совесть и принять участие в так называемых "каруселях", когда целыми автобусами перевозили ребят от одного участка к другому, где они по подложным визитным карточкам многократно голосовали" - возмущается Грач.

Украинская правда