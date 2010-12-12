Балога: финансирование МЧС будет увеличено на 1 миллиард

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что бюджетное финансирование МЧС 2011 года будет увеличено на 1 млрд. грн. и будет составлять около 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время посещения Чернобыльской зоны вместе с председателем Группы развития Организации Объединенных Наций, администратором Программы развития ООН Гелен КЛАРК.

«Я хочу сказать, что на следующий 2011 год в отноршении проекта бюджета по министерству, я не сказал, что мы достигли того, чего хотели, но увеличение является существенным», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, на следующий год МЧС дополнительно получит 1 млрд. грн., что в 2-3 раза больше, по сравнению с финансированием других министерств.

В.БАЛОГА также сказал, что в целом бюджет министерства будет составлять около 6 млрд. грн.