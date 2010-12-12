Костенко: в ВР нужна депутатская группа вместо НУ-НС

Украинская народная партия предлагает политическим силам правой направленности создать в Верховной Раде Украины депутатскую группу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.

«В принципе, очень хорошо было бы, если бы мы создали в Верховной Раде сейчас правую политическую группу из тех депутатов, которые стоят на одинаковых идеологических позициях», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он объяснил необходимость создания такой группы, в частности, тем, что фракция НУ-НС в Верховной Раде не отражает никакой политической позиции.

Говоря о том, кто мог бы войти в новую группу, Ю.КОСТЕНКО отметил, что ее могут создать 15 депутатов. «У нас шесть (депутатов Верховной Рады он УНП – УНИАН), у КИРИЛЕНКО формально где-то восемь или девять, то есть формально мы можем создать. Плюс «Наша Украина». Мы можем выйти на формат из 20-25 депутатов», - отметил Ю.КОСТЕНКО.