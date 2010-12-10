«Демократ» Лукашенко боится, что от него другие президенты шарахаться станут

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО уверен, что президентская кампания в Беларуси проходит демократично.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.ЛУКАШЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы в эти президентские выборы стали такими демократическим государством, что я уже боюсь, чтобы от меня другие главы государств не шарахались, как от демократа», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он заявил, что въезд в Беларусь открыт для всех желающих, даже для тех, кто ранее этого права не имел.

«Что хотите говорите, идите, смотрите, урны, бюллетени – все проверяйте. Ради Бога, только чтобы потом не сказали, что мы себя как-то скрыто вели», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в Беларуси после выборов будет «все нормально с политическим курсом, и с ОДКБ, и с нашим белорусским участием в ОДКБ», - сказал Президент.

Он заверил, Беларусь даже с другим главой государства будет привержена принципам сотрудничества, поскольку иного не приемлет белорусский народ.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы Президента Беларуси должны состояться 19 декабря. На пост главы государства претендует 10 кандидатов, в том числе А.ЛУКАШЕНКО.