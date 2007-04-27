Ющенко считает, что КС должен воздержаться от вынесения решения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что для достижения взаимопонимания между правящей коалицией и оппозицией Конституционный Суд должен воздержаться от вынесения решения относительно указа о роспуске парламента.

Такое мнение он высказал в интервью польской газете “Rzeczpospolita”, опубликованном сегодня, сообщает пресс-служба Президента.

По его мнению, также необходимо принять мораторий на такие действия обеих сторон конфликта, которые препятствуют конструктивному диалогу. “Нужно изъять из этого спора общество, прекратить демонстрации, это поражающее зрелище на Майдане Незалежности и под парламентом. От принятия решения должен также воздержаться Конституционный Суд”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, депутаты – как из коалиции, так и из оппозиции – должны вернуться зал заседаний, а Верховная Рада должна заняться важнейшими для страны законами, в том числе, о статусе народного депутата. “Конституция говорит четко: депутат, который выходит из своей фракции, должен быть автоматически исключен из парламента! Нужны также изменения в избирательном законодательстве, которые определяли бы принципы проведения досрочных выборов, а также положения о статусе оппозиции”, - сказал Президент.

Он считает, что сторонам конфликта невозможно достичь взаимопонимания без досрочных выборов. “Выборы являются необходимым условием и в то же время политической необходимостью. Сегодня большая часть общества хочет принять участие в досрочном голосовании. Нужно сделать невозможным коррупционные действия, которые осложняют нормальное функционирование парламента”, - сказал В.ЮЩЕНКО.