Азаров нашел способ избежать коррупции и быстро возвращать НДС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине необходимо создать единую информационную базу таможенной и налоговой служб Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с делегацией Министерства финансов Грузии.

«Мы добиваемся, чтобы была создана единая информационная база налоговой и таможенной служб», – сказал Н.АЗАРОВ в ходе разговора с начальником службы доходов Минфина Грузии Георги ЦХАКАЯ.

Глава украинского правительства подчеркнул, что такая система позволит избежать коррупции, а также создаст условия для более быстрого возмещения налога на добавленную стоимость.

Вместе с тем, Г.ЦХАКАЯ сообщил, что таможенные службы Грузии и Украины уже подписали договор о сотрудничестве и обмене информацией, что позволит украинской стороне более детально изучить и в случае необходимости применять опыт, накопленный Грузией в сфере организации работы таможенной службы.