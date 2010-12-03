Харьковские предприниматели: кодекс нужно выбросить и написать новый

Харьковские предприниматели настаивают на необходимости ветировать Налоговый кодекс, требуют отставки правительства и перевыборов Верховной Рады Украины.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН председатель Харьковской областной организации профсоюза предпринимателей Валерий РЕПИН, комментируя ликвидацию сегодня ночью палаточного городка предпринимателей в Киеве.

«Принятие парламентом Налогового кодекса в новой редакции ничего не решает, он подготовлен непрофессионально, его нужно выбросить и написать новый», - заявил В.РЕПИН.

По его словам, предприниматели Харьковской области «негативно оценивают развитие событий, и потому выдвигают те же требования – вето Президента на Налоговый кодекс, отставка правительства, перевыборы Верховной Рады».

«На скорую руку, кулуарно и непрофессионально создав кодекс, - заявил В.РЕПИН, - правительство породило хаос в Украине, который преступной халатностью развила Верховная Рада, а потому мы продолжим свои протесты».

По его словам, на понедельник, 6 декабря, в Харькове запланирована акция протеста. Предприниматели соберутся на площади Свободы в центре города и шествием пройдут по улице Сумской к площади Конституции, где проведут митинг.

«В городской совет и мэру Харькова будет еще раз подано предложение поддержать требования местных предпринимателей. Наши депутаты должны направить соответствующее обращение к центральной власти», - сказал В.РЕПИН.

«Люди настроены серьезно, и акции протеста могут приобрести более радикальный характер, они это уже обещали, и нам тяжело их как-то сдерживать», - отметил лидер профсоюза.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября утром на Майдане Незалежности предприниматели начали акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент ветировал Налоговый кодекс. 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Около 5 часов утра 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок предпринимателей.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что предпринимателей совсем не устраивают изменения к кодексу, потому акция протеста в Киеве не прекратится.

По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето Налогового кодекса, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.