Чтобы вытеснить Майдан, киевлян решили «упраздновать» до не могу?

Киевская городская госадминистрация запланировала проводить на Майдане Незалежности с сегодняшнего дня и до Крещения новогодние праздничные мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 3 декабря вплоть до Крещения (отмечается 19 января – УНИАН) киевские власти планируют проведение в городе ряда массовых общегородских и общегосударственных мероприятий по случаю празднования Нового 2011 года и Рождества. “В эти дни центр Киева – Крещатик и Майдан Незалежности – полностью будут принадлежать детям и их родителям, киевлянам и гостям столицы”, - говорится в сообщении пресс-службы.

“Почти ежедневно на главной площади столицы будут проходить праздничные мероприятия, в частности, Рождественская ярмарка, торжественное зажигание Новогодней елки, разнообразные шоу и концерты, встреча Нового года, празднование Рождества, Старого Нового года и ряд других мероприятий для детей и взрослых”, - отмечают в КГГА.

В связи с этим, в Киеве уже начался монтаж главной Новогодней елки Украины на Майдане Незалежности, завершена установка катка, активно проходит праздничное оформление главной площади страны, прилегающих к ней улиц и домов, специалисты восстанавливают поврежденное гранитное покрытие и тротуарную плитку, вскоре начнется установка сцены и др. К масштабной подготовке столицы в Новогодние праздники привлечены почти все коммунальные службы города.