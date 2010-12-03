WikiLeaks сменил доменное имя

Сайт WikiLeaks снова стал доступен для пользователей 3 декабря. Он разместился на новом адресе wikileaks.ch спустя шесть часов после того, как его предыдущий домен был закрыт.

«WikiLeaks переезжает в Швейцарию», — объявил ресурс в микроблоге Twitter. Предполагается, что несмотря на новое доменное имя, хостинг сайта по-прежнему находится в Швеции и во Франции. Старый домен wikileaks.org был отключен американским поставщиком имен EveryDNS.net, после сообщений о массовых атаках хакеров на сайт, передает Коммерсант со ссылкой на AFP.