Предприниматели не намерены сдаваться

Предприниматели намерены продолжать акцию протеста против Налогового кодекса, несмотря на демонтаж палаточного городка на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом УНИАН заявил один из представителей центрального штаба Спасения украинского предпринимательства Юрий ЕРЕМЕНКО.

«Акция будет продолжаться от медийного пространства до прихода людей на площади», - сказал он.

При этом он добавил, что «сегодняшним сносом палаточного городка власть продемонстрировала отношение к народу».

Кроме того, по словам Ю.ЕРЕМЕНКО, предприниматели продолжают считать, что никакого вето Президента на Налоговый кодекс не было. «Никакого вето нет. Президент обманул не только предпринимателей, но и весь народ Украины», - сказал он, напомнив, что глава государства только внес некоторые поправки в Налоговый кодекс.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Независимости в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налоговым кодексом.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Около 5 часов утра 3 декабря коммунальные службы города по решению суда, который запретил проводить массовые акции в центре города, демонтировали палаточный городок на Майдане Независимости.