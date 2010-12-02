У милиции «нет ничего» на Черновецкого, Басса, Кильчицкую и Довгого

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело только в отношении бывшего начальника Управления здравоохранения и медобеспечения КГГА Людмилы КАЧУРОВОЙ, заявил в интервью «Газете по-киевски» заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК.

«Из перечисленных в производстве у милицейского следователя было только дело, возбужденное против КАЧУРОВОЙ по ст. 210 УК – «нарушение бюджетного законодательства». Я несколько раз заслушивал следователя, однако в конечном итоге противоправные факты не подтвердились. Еще 30 сентября это дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Позже уже СБУ по собственным материалам возбудила против КАЧУРОВОЙ новое дело, касающееся других фактов нарушений в бюджетной сфере. Против КУХАРЕНКО, МАКЕЕВОЙ дела мы не расследуем. Также у милиции нет ничего по ЧЕРНОВЕЦКОМУ, БАССУ, КИЛЬЧИЦКОЙ и ДОВГОМУ», - сказал В.ФАРИННИК.

Как сообщал УНИАН, 9 июня стало известно, что на то время вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО подписал поручение, целью которого является проведение комплексной проверки системы управления и финансирования отрасли здравоохранения Киева.

28 июля СМИ сообщили, что киевская милиция задержала начальника Управления здравоохранения и медобеспечения КГГА Л.КАЧУРОВУ по подозрению в злоупотреблении бюджетными средствами в сумме 1,5 млн. грн.

29 июня на то время первый заместитель председателя КГГА, а ныне – председатель столичной горадминистрации Александр ПОПОВ поручил провести конкурс на замещение должности начальника ГУ здравоохранения.

28 сентября начальником Главного управления здравоохранения г. Киева была назначена Раиса МОИСЕЕНКО.