Литвин переименовал свою фракцию в Киевсовете
11:28, 02 декабря 2010Политика
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В составе изменений не произошло
|Олесь Довгий
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление руководителя фракции Валерия МОШЕНСКОГО обнародовал на сегодняшнем заседании Киевсовета заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.
Решение о переименовании, как отмечается в заявлении, было принято на заседании фракции.
О.ДОВГИЙ поручил аппарату Киевсовета внести соответствующие изменения в работу системы «Рада» для дальнейшего голосования депутатов указанной фракции.
Он отметил также, что никаких изменений в составе фракции не произошло.
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