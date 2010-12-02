Литвин переименовал свою фракцию в Киевсовете

Фракция Блока Литвина в Киевсовете переименована во фракцию Народной партии

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление руководителя фракции Валерия МОШЕНСКОГО обнародовал на сегодняшнем заседании Киевсовета заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Решение о переименовании, как отмечается в заявлении, было принято на заседании фракции.

О.ДОВГИЙ поручил аппарату Киевсовета внести соответствующие изменения в работу системы «Рада» для дальнейшего голосования депутатов указанной фракции.

Он отметил также, что никаких изменений в составе фракции не произошло.