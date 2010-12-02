Тимошенко вызывают на допрос в Генпрокуратуру
09:23, 02 декабря 2010Политика
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В "Батьківщина" заявляют о терроре
Экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вызывают на допрос в Генпрокуратуру.
Как сообщает пресс-служба партии, Тимошенко должна явиться в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры сегодня в 15.00.
В пресс-службе отмечают, что "ГПУ активизировала политический террор против оппозиционной партии «Батькивщина»".
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