Европарламент дал Киеву последний шанс?

Европейский парламент, приняв сбалансированную резолюцию по Украине, дал украинской власти последний шанс.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал председатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина в Европейском парламенте Павел КОВАЛЬ в ходе экспертного опроса, проведенного институтом о ключевых позитивных и негативных моментах резолюции Европарламента по Украине.

Он отметил, что сбалансированность данной резолюции далась Европарламенту нелегко.

«Местные выборы, прошедшие 31 октября, стали шагом назад на пути к европейской интеграции – скажем прямо», - отметил эксперт.

По его словам, Европейский парламент обеспокоен вопросами TВi и «5-го канала», некоторыми сигналами о запугивании журналистов и сомнениями по поводу объективного освещения избирательной кампании в СМИ.

«У меня есть ощущение, что это был последний раз, когда Европейский парламент действовал вполне сбалансировано. Мы ждем от Киева продолжения политических и экономических реформ. Украинская власть просто не может себе позволить допустить ошибки, особенно теперь», - считает П.КОВАЛЬ.

При этом он отметил, что резолюция выглядит хорошо сбалансированным компромиссом между политическими фракциями в Европарламенте. «С одной стороны, есть критика последних местных выборов, которые, как я уже упоминал в своем докладе, не создали нового положительного стандарта, и мы четко видим, что Европарламент не очень доволен недавними проблемами со СМИ. Но мы видим в резолюции также и некоторые конструктивные заявления – особенно в отношении экономических и визовых вопросов, поднятых на Саммите Украина-ЕС в Брюсселе», - сказал европарламентарий.

П.КОВАЛЬ отметил, что принятие данной резолюции перед Саммитом Украина-ЕС могло создать ситуацию, в которой его результаты могли быть худшими для Украины. «Как мы знаем, предыдущая резолюция, представленная Европейской народной партией еще до местных выборов, была очень критичной в отношении правительства Украины. Поэтому некоторые депутаты хотели отложить голосование по резолюции с тем, чтобы полностью оценить процесс голосования. Мы старались дать Украине шанс, которого она заслуживает. Проблема в том, что Украина не использовала этот шанс полностью», - считает он.

П.КОВАЛЬ высказал мнение, что Украина добилась существенного экономического прогресса на пути к созданию зоны свободной торговли с ЕС. При этом он полагает, что возможность заключения соглашения с Россией о Таможенном союзе не слишком велика. «Мы должны помнить о том, что Украина - член ВТО, а Россия - нет. Я также не уверен в том, что Россия по-настоящему заинтересована в таком союзе, поскольку это бы создало ситуацию, в которой им пришлось бы отменить пошлины на экспорт газа и нефти в Украину. Потери российского бюджета могли бы стать большими, чем доходы. И я уверен в том, что Президент ЯНУКОВИЧ не согласился бы на белорусскую версию Таможенного союза с ограниченным набором товаров. Он думает больше по-европейски, чем считают многие наблюдатели», - сказал П.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой, в частности, выразил сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до проведения местных выборов, высказал обеспокоенность по поводу последних попыток власти ограничить свободу слова, призвал Украину провести расследование факта исчезновения журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Депутаты призвали украинскую власть расследовать все сообщения о нарушении прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.

В резолюции депутаты также подчеркнули, что Украина является европейской страной, которая может претендовать на членство в ЕС.