У Ющенко подтверждают, что коалиция и оппозиция договариваются о выборах

В Секретариате Президента начались политические консультации между представителями парламентской оппозиции и коалиции, Кабинета министров и Секретариата Президента о проведении досрочных выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед началом своей рабочей поездки в Киевскую область призвал участников встречи достичь договоренностей относительно проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, один из участников коалиции, пожелавший остаться неназванным, рассказал корреспонденту УНИАН, что встреча проходит в Доме с химерами на улице Банковой.

По словам участника встречи, переговоры проходят под председательством первого заместителя главы Секретариата Президента Ивана ВАСЮНИКА.

От оппозиции на встрече присутствуют лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, один из руководителей БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, депутат от БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ, депутат от «Нашей Украины» Николай ОНИЩУК, лидер партии “Реформы и порядок” Виктор ПИНЗЕНИК, депутат 4-го созыва Иван ПЛЮЩ.

От коалиции на встрече присутствуют лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, лидер парламентского большинства, председатель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, депутат из фракции СПУ Сергей МАТВИЕНКОВ и руководитель Главного юридического управления ВР Михаил ТЕПЛЮК.