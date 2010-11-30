Английская пародия на ромкомы
«Артхаус Трафик» представляет: В четверг, 2 декабря, в столичных кинотеатрах «Киев» и «Жовтень», стартует английская комедия «5 моих бывших подружек» – пародия на типичные романтические комедии.
В четверг, 2 декабря, в столичных кинотеатрах «Киев» и «Жовтень», стартует английская комедия «5 моих бывших подружек» – пародия на типичные романтические комедии.«Пять моих бывших подружек» - экранизация сборника эссе о любви современного философа Алена де Боттона.
Главному герою довелось встречаться в своей жизни с очаровательными девушками. И теперь, когда очередные отношения не заладились, он бежит к своим бывшим в Лондоне, Париже и Мадриде, чтобы выяснить, в чем же заключалась проблема.
После Киева, фильм стартует в Одессе в кинотеатре U-Cinema (с 9 декабря) и далее будет показан и в других городах Украины.
Дополнительная информация: http://www.arthousetraffic.com/films/FiveGirlfriends/index.html
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пресс-атташе | Артхаус Трафик
+38 099 4 800 444mailto:press@arthousetraffic.com
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"Артхаус Трафик"
Тел./факс: +38 (044) 503 78 60
04071 г.Киев, ул. Константиновская 19, оф. 27www.arthousetraffic.com