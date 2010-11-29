Предприниматели не пришли на встречу с Азаровым

Представители предпринимателей, протестующих на Майдане Незалежности в Киеве против вступления в силу Налогового кодекса, не пришли сегодня на переговоры к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Николай Янович был готов встретиться с предпринимателями сегодня в 12.00, но они не пришли», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом он подчеркнул, что правительство остается готовым к встрече с представителями предпринимателей для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой окончательного варианта Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в эфире телеканала ICTV Н.АЗАРОВ сообщил, что в понедельник, 29 ноября, планируется согласовать изменения, которые необходимо внести в Налоговый кодекс.

После обеда 28 ноября координационный совет предпринимателей, выступающих против вступления в действие Налогового кодекса, принял решение не обсуждать с Кабинетом министром никаких поправок в кодекс и требовать исключительно вето Президента.