Герасимьюк увидела, как Головатый снял маску, и предлагает отозвать его из ПАСЕ
09:46, 25 апреля 2007Политика
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Об этом она заявила на пресс-конференции
Народный депутат пятого созыва, член Президиума партии “Наша Украина” Ольга Герасимьюк высказала предложение отозвать Сергея Головатого как представителя оппозиции украинской делегации на сессии Ассамблеи ПАСЕ. Об этом она заявила вчера на пресс-конференции.
“Позиция Сергея Головатого совпадает с позицией “антикризисной” коалиции. В то же время его позиция является враждебной к демократии. Под конец сессии он окончательно снял маску борца за свободу и начал открыто взаимодействовать с делегацией “антикризисников”, - отметила она.
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