Тигипко не боится сжечь свой рейтинг из-за Налогового кодекса

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не боится снижения своих рейтингов из-за введения в действие правительственного варианта Налогового кодекса.

Об этом он заявил в интервью каналу "1+1" в воскресенье.

"Мне кажется, что бояться - это будет значить, что когда ты чего-то боишься, то никогда ничего не сделаешь", - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, ему не интересно возвращаться в политику лишь ради сохранения своих рейтингов, заниматься популистскими вещами. "Если нужно, то сожгу рейтинг до нуля. Пусть он будет ноль. Но дело будет сделано", - сказал он.

По убеждению С.ТИГИПКО, если власть "включит задний ход", то следующие 5 лет мы потеряем в экономическом развитии.

"Я убежден, что этого не будет. Мы должны идти вперед, слушая определенные моменты, поправляя их. Но говорить о том, что на определенные вещи мы пойти не можем", - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что в вопросе введения в действие Налогового кодекса нужна поддержка главы правительства и президента. "Это не легкое дело, и здесь без помощи премьер-министра, без помощи президента очень тяжело будет обходиться", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что есть реальная работа, которую нужно будет сделать, - нравится это кому-то или нет.