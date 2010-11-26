В КИУ считают, что дата выборов будет зависеть от «пережитой зимы»

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает наиболее вероятной датой проведения выборы в Верховную Раду октябрь 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.ЧЕРНЕНКО допустил, что власть в настоящее время не отвергает возможности проведения парламентских выборов в 2011 году, однако это будет зависеть исключительно от результатов «пережитой зимы». В частности, по словам председателя КИУ, партии власти тяжело будет проводить выборы после этой зимы, поскольку вступят в силу Налоговый кодекс, повышенные тарифы на коммунальные услуги и, как следствие, повысятся цены на все товары.

«Поэтому более реальной является дата 2012 года. Возможен вариант и в 2011 году, однако он на уровне 20%», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, выборы в парламент в 2011 году могут состояться при условию, если Партия регионов будет видеть, что только она реально готова к этим выборам. Он отметил, что в таком случае Партия регионов не найдет 300 голосов депутатов для внесения изменений в Конституцию, в результате чего и будут объявлены выборы в 2011 году. «Но тогда таких выборов не поймет Европа», - считает он.

Также А.ЧЕРНЕНКО назвал популистскими заявлениями требования оппозиции провести парламентские выборы в 2011 году. По его словам, если бы оппозиционные партии действительно хотели бы провести выборы, то 150 народных депутатов сдали бы свои мандаты и, таким образом, выборы в ВР были бы назначены автоматически. «Но таких 150 камикадзе в нынешней Верховной Раде нет», - сказал председатель правления Комитета избирателей.