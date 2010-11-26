Бывший охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО готов вступить в Партию регионов, в случае установления следствием заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он сообщил в комментарии газете «Сегодня».

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в очередной раз заявил, что за все свои действия, связанные с «делом Гонгадзе» готов отвечать по закону.

«Я передал в Генпрокуратуру все, что просило следствие. Рассказал и показал, как вел записи, как это происходило. Они прошли экспертизу, признаны аутентичными (по словам источника в ГПУ, признаны таковыми не все, а используют их как доказательства не в деле «кассетного скандала», которого просто нет, а в деле об убийстве Гонгадзе – «Сегодня»). Этого достаточно для принятия соответствующих процессуальных решений. То, что дело против меня не закрыто, свидетельствует о стремлении правоохранительных органов установить истину, определив степень вины тех же КУЧМЫ, ЛИТВИНА, Фере», – сказал экс-майор госохраны.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО призвал всех, кто располагает относящейся к этому делу информацией, передать ее в Генпрокуратуру. «И могу заявить: если у нынешней власти окажется достаточно политической воли довести это дело до конца, я напишу официальное заявление с просьбой принять меня в Партию регионов», – добавил он.