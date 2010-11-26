Ющенко: Янукович должен ветировать Налоговый кодекс

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ должен ветировать Налоговый кодекс и инициировать диалог бизнеса и власти относительно совершенствования документа.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что до принятия таких державообразующих документов, как Налоговый кодекс, в котором идет речь не только о налогах, но и касается зарплат, пенсий, рабочих мест, необходимо проводить широкую дискуссию в обществе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нельзя пытаться решить экономические проблемы лишь за счет одной части бизнеса, в данном случае - малых и средних предпринимателей.

«Люди - за диалог, они понимают необходимость принятия Налогового кодекса», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, сегодня власть не понимает того, что в условиях кризиса именно малый и средний бизнес может способствовать созданию рабочих мест и удержанию экономической активности.

«Возлагать основную налоговую нагрузку на малый и средний бизнес - несвоевременно и неправильно… Правительство не понимает – голого нельзя раздеть, самый лучший налог тот, которого не существует», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, повышение в шесть раз налога для малого и среднего бизнеса свидетельствует о непонимании властью приоритетов национальной экономики. «Именно это оскорбило людей и вывело их на улицу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он отметил необходимость проведения реформ и принятия Налогового кодекса. «Жить в стране, где половина валового продукта «в тени», - недостойно, это свидетельствует о нездоровых фискальных и экономических процессах… Это свидетельствует, что главный налог в Украине - коррупционный налог, и каждый бизнесмен ищет «крышу» и платит средства не бюджету», - сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, власть вместе с обществом должна в процессе диалога определить, каким должен быть Налоговый кодекс. «Услышать каждого - так, как Президент ЯНУКОВИЧ писал на каждом биг-борде», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он выразил мнение, что малому и среднему бизнесу удастся отстоять свои интересы.