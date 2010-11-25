У предпринимателей своя версия переговоров в АП

Предприниматели требуют ускорить процедуру ветирования Налогового кодекса Президентом и создать рабочую группу с привлечением общественности для разработки новой редакции кодекса. Таким был итог встречи представителей Координационного совета, избранных участниками акции протеста предпринимателей с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Николаевской областной профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса «Единение» Елена ГЕРАСИМЧУК.

По ее словам, предприниматели выразили мнение, что Налоговый кодекс нужно переписывать не постатейно, а разрабатывать его заново, причем должна быть создана новая рабочая группа, с привлечением представителей общественности. Они потребовали, чтобы была ускорена процедура ветирования Налогового кодекса и создана новая рабочая группа по доработке документа.

Е.ГЕРАСИМЧУК также отметила, что на встрече также обсуждалась проблема пенсионного возраста и платежей предпринимателей в Пенсионный фонд. По ее словам, все 8 человек, входящие в Координационный совет предпринимателей, придерживались во время переговоров единой выверенной позиции, разногласий в группе активистов нет.

Предприниматели намерены не останавливать акцию протеста на Майдане Незалежности до тех пор, пока Президент не наложит вето на Налоговый кодекс.

«Считаем, что сейчас Президент уже должен услышать наше мнение. Он не может не отреагировать на наши требования. В разговоре с Ириной Акимовой мы называли не просьбы, а именно требования!» - сказал Е.ГЕРАСИМЧУК.

По словам Е.ГЕРАСИМЧУК, И.АКИМОВА пообещала в точности передать Президенту все требования предпринимателей. Она сказала, что экспертный совет, без решения которого не может быть наложено вето, будет заседать круглосуточно, а в пятницу к вечеру будет передан для принятия решения.