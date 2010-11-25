Облсовет возглавил человек Тягнибока: министр Мытник пролетел

Председателем Ивано-Франковского областного совета избран представитель от ВО «Свобода» Александра СЫЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на первой сессии новоизбранного совета.

В результате тайного голосования бюллетенями за А.СЫЧА проголосовали 68 депутатов. За его соперника от Партии регионов Зиновия МЫТНИКА, который является также министром здравоохранения, проголосовали 46 депутатов.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковский облсовет избраны 114 депутатов, которые представляют 13 политических сил. В облсовете нынешнего созыва только 8 женщин.