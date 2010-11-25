В Запорожье митингуют 5 тысяч предпринимателей

Сегодня в Запорожье на митинг протеста против принятия Налогового кодекса, организованный перед зданием Запорожской облгосадминистрации, собралось около 5 тысяч предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников акции протеста, цель ее проведения - добиться отмены Налогового кодекса, который является "не средством наполнения бюджета, а уничтожением целого класса - класса предпринимателей".

В качестве символа данной идеи митингующих в центре площади, на которой проходит акция протеста, они установили символический макет Налогового кодекса с похоронным венком.

Также участники акции протеста принесли с собой плакаты с требованием к Президенту ветировать Налоговый кодекс и красноречивыми надписями: "Предприниматель - бомж с 2011 года", "Нас кинули+" и т.п.

Среди участников митинга проводился сбор подписей под обращением к Президенту с требованием ветировать Налоговый кодекс.

"Если Президент не наложит вето, то мы опять поедем в Киев на пикет", - утверждали митингующие, отмечая, что "акция протеста будет бессрочной, потому что предпринимателям терять нечего: Налоговый кодекс оставит всех нас без работы".