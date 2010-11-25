Тимошенко: с момента президентства Януковича в оффшоры вывели $24 млрд

Киев. 25 ноября. УНИАН. Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с момента президентства Виктора ЯНУКОВИЧА из Украины в оффшоры было выведено почти 24 млрд. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

“Начиная с даты прихода к власти нового Президента, в офшорные зоны было выведено 23 миллиарда 745 миллионов 995 тысяч долларов США”, - сказала она. При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в Кипр было выведено 23 млрд. 475 млн. 320 тыс. долларов.

“Это почти 200 млрд. грн. И это почти весь доход государственного бюджета”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, если не будет закрыта такая система уклонения от уплаты налогов, “такая вотчина, как Кипр, у нас никогда не будет наполнен государственный бюджет”.