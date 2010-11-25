Национальные координаторы ГУАМ поддержали инициативу Грузии

Национальные координаторы обсудили вопросы политического взаимодействия в формате Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в среду в Киеве завершилось 20-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ, заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Араз АЗИМОВ, заместитель министра иностранных дел Грузии Давиж ДЖАЛАГАНИЯ, Чрезвычайный и Полномочный посол РЕСПУБЛИКИ Молдова в Украине Ион СТЭВИЛЭ.

Национальные координаторы рассмотрели актуальные вопросы деятельности Организации, политического взаимодействия, межпарламентского и отраслевого сотрудничества государств-членов, отношений ГУАМ с другими государствами и организациями.

СНК также продолжил регулярный обмен мнениями по вопросам затянувшихся конфликтов на пространстве ГУАМ, поддержал инициативу Грузии о выдвижении резолюции о сотрудничестве между ООН и ГУАМ, согласовал проекты Планов взаимодействия дипломатических представительств государств-членов ГУАМ при других международных организациях.

Участники заседания внеси на утверждение Совета министров иностранных дел ГУАМ согласованные предложения по кандидатурам стран-координаторов отраслевых рабочих групп на период 2011-2012 годов и рассмотрели вопросы отраслевого сотрудничества и деятельности рабочих органов ГУАМ.

Национальны координаторы также поддержали предложения о разработке механизма функционирования рабочего органа, координирующего действия сторон по выполнению положений Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-членами ГУАМ от 20 июля 2002 года, проекта правил определения страны происхождения товаров государств-членов ГУАМ в соответствии со стандартами ВТО, инициативу проведения «Инвестиционного форума», очередного заседания Делового совета ГУАМ и конкурса «Лучший банк ГУАМ – 2010».

СНК дал позитивную оценку совместному участию разработчиков туристического продукта «ГУАМ-Япония» во Всемирной туристической выставке в Токио 24-26 сентября 2010 года, подготовке японской стороной очередного семинара для ГУАМ по вопросам туризма и планам Рабочей группы по туризму по организации информационного и пресс-туров для заинтересованных туристических агентств и средств массовой информации Японии.

Кроме того, участники заседания отметили результативность Рабочей группы по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков, в частности, проведение в сентябре-октябре 2010 года совместных операций правоохранительных органов государств-членов ГУАМ «Наркостоп-2010» и «Перехват-2010», разработку «Информационного бюллетеня» и начавшийся обмен сведениями о состоянии преступности в государствах-членах ГУАМ, намерения по созданию механизмов Виртуального центра ГУАМ для углубленного оперативного сотрудничества между правоохранительными и другими компетентными органами государств-членов ГУАМ, завершение 2-го этапа проекта Рамочной программы ГУАМ-США по модернизации национальных сегментов межгосударственной информационно-аналитической системы ГУАМ.

СНК принял отчет о выполнении плана работы рабочей группы по чрезвычайным ситуациям на 2010 год и план ее работы на 2011 год и рекомендовал принять решение о создании совместной комиссии по вопросам сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. СНК также отметил работу по организации совместного ГУАМ-Япония семинара в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению участия национальных органов по чрезвычайным ситуациям и пограничных ведомств государств-членов ГУАМ в реализации «флагманских» инициатив «Восточного партнерства» – «Предупреждение, готовность и реагирование на природные и техногенные катастрофы» и «Интегрированное управление границами».

СНК обсудил вопрос о перспективах сотрудничества ГУАМ с США, Японией, странами Вышеградской группы, заинтересованными странами Балтии и Скандинавии, другими международными организациями.

В рамках заседания состоялась также специальная церемония подписания контракта между ГУАМ и компанией-поставщиком на поставку устройств криптографической защиты информации в каналах связи МИАС ГУАМ.

Национальные координаторы также рассмотрели вопросы и согласовали проекты соответствующих документов 13-го заседания Совета министров иностранных дел в рамках Саммита ОБСЕ 1-2 декабря в Астане.