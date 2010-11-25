Президент Израиля советует украинцам забыть о своей истории

Президент государства Израиль Шимон ПЕРЕС посоветовал украинцам забыть о своей истории и заниматься наукой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с лекцией «Политические и экономические вызовы в эпоху глобализации», организованной фондом «Эффективного управления» в Кабмине.

“Если бы у меня украинцы попросили совета, я бы сказал: забудьте историю. История не важна вообще», - заметил Ш.ПЕРЕС.

Он подчеркнул, что кое-кто говорит о необходимости изучать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого. Он назвал это нонсенсом и бессмыслицей. «Вам не удастся повторить ошибки прошлого, вы просто наделаете новых ошибок. Нечего там учить в этой истории», - сказал Президент Израиля.

Он считает, что историю, кроме духовного достижения культуры и литературы, следует отбросить.

По мнению Ш.ПЕРЕСА, лучшее углубиться в науку, которая является «войной против слепоты». «Мир существовал и во времена Моисея, и Христа, и Магомета, но просто у них, например, не было очков, микроскопа, телескопа. Когда открываются глаза, начинаете больше видеть и больше создавать, и даже сегодня мы наполовину слепые», - сказал Президент Израиля.

Он посоветовал историкам писать исторические книжки и выкладывать их в Интернете, а остальным людям смотреть в будущее.

При этом Ш.ПЕРЕС призвал Украину вместе с Израилем работать в научно-технической сфере. «Следующие 10 лет станут самыми сенсационными, если говорить о науке», - сказал он.

Ш.ПЕРЕС уделил большое внимание тому, чего может достичь человек благодаря развитию науки. В частности, он говорил и об освоении новых планет, и об освоении новых возможностей мозга человека, о создании искусственного мозга, новых материалах, технологии и т. п. «Время настало начать это путешествие, лучше вместе, лучше в сотрудничестве, лучше в правильном направлении», - сказал Ш.ПЕРЕС.