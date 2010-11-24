Тигипко подарили платье на случай незаметного побега из Кабмина

Сегодня, 24 ноября, под Кабинетом Министров Украины молодежная общественная организация «Поколение Майдана» провела театрализованную акцию «Платье для Тигипко».

Как сообщили УНИАН в Украинской информационной службе, в начале акции ее участники вынесли куклу, которая изображала ТИГИПКО, вокруг нее выстроили людей, которые играли роль предпринимателей. Затем «предпринимателям» связали руки, а два человека, на спине которых сияли надписи «Налоговая инспекция», стали вытряхивать им карманы. Затем, обобрав «бизнесменов», «налоговики» подошли к кукле ТИГИПКО, отдали ей честь и рапортовали о выполнении работы. Один из «налоговиков» достал из папочки несколько экземпляров «Налогового кодекса от ТИГИПКО», начал подходить к каждому из предпринимателей, совать в зубы по одному и ставить их на колени.

Таким образом, говорится речь в сообщении, участники акции продемонстрировали сущность налоговой политики, которая будет проводиться в случае вступления в силу Налоговым кодексом, основным разработчиком которого является вице-премьер по вопросам экономики Сергей ТИГИПКО.

Кульминацией акции стала передача манекена ТИГИПКО, на которого одели платье, в Кабинет Министров Украины. “Так участники акции намекнули С.ТИГИПКО, что после принятия такого Налогового кодекса ему следует бежать как можно дальше от гнева предпринимателей. А чтобы остаться при этом незамеченным, лучше переодеться в платье, как это сделал, согласно легенде, руководитель Временного правительства России Алексей Керенский во время Октябрьского переворота”, - объяснили в УИС.

«Когда в Петрограде большевики захватили власть, руководитель Временного правительства Керенский сбежал за границу, переодевшись в женское платье. Если начнется восстание предпринимателей, то Сергею Леонидовичу тоже придется бежать из Украины, ведь после принятия нового Налогового кодекса его персона становится едва ли не самой ненавистной для украинских мелких предпринимателей, которые составляют «средний класс» в Украине. Но мы пытаемся быть гуманными и поэтому дарим Сергею Леонидовичу платье, чтобы ему, когда придет «время икс», не пришлось бы в авральном порядке искать этот важный элемент политической маскировки», - иронизирует лидер «Поколения Майдана» Богдан КОВАЛЬЧУК.