Клюев согласился с частью требований предпринимателей

На встрече с вице-премьером Андреем Клюевым было согласовано часть требований предпринимателей к Налоговому кодексу.

Об этом сообщил председатель Союза защиты предпринимательства Сергей Коротич в эфире 5 канала.

"Есть желание сотрудничества, и есть понимание, по крайней мере, нас выслушали. Есть понимание чего мы требуем", - отметил он.

"Была встреча с первым вице-премьером, были переданы наши предложения. По некоторым сразу было найдено положительное решение", - рассказал Коротич.

Активист уточнил, что в среду на 11 утра назначена вторая встреча предпринимателей, протестующих против принятия Налогового кодекса на Майдане Независимости, с Клюевым.

"Нас дополнительно приглашают для обсуждения тех вопросов, по которым сразу не было согласовано", - уточнил он.

Украинская правда