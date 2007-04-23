Мороз просит Генпрокуратуру разобраться с Нашей Украиной и БЮТ

Профильный комитет Верховной Рады просит Генеральную прокуратуру установить законность решений межпартийных съездов Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина” об исключении из избирательных списков кандидатов в народные депутаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил Председатель ВР Александр МОРОЗ, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

По его словам, профильный парламентский комитет обратился с письмом в Генеральную прокуратуру по поводу выяснения законности решений упомянутых партийных съездов, а также в ближайшее время планирует рассмотреть на своем заседании вопрос о нарушении депутатами этих фракций требований Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламента Верховной Рады Украины о непосредственном осуществлении ими депутатских полномочий.

Письма соответствующего содержания направлены председателям депутатских фракций "Блок Юлии Тимошенко" и “Наша Украина”, добавил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве состоялся межпартийный съезд БЮТ, который исключил из избирательного списка блока, принявшего участие в распределении депутатских мандатов, кандидатов в народные депутаты Украины, которые не были избраны в Верховную Раду Украины V созыва, в количестве 264 человека.

20 апреля делегаты межпартийного съезда блока “Наша Украина” лишили депутатских полномочий парламентариев, которые были избраны от блока и вошли в коалицию, а также исключили из избирательного списка блока 303 кандидата в депутаты, которые не были избраны на выборах 2006 года.